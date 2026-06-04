Медведев: России придётся отвечать на финансирование Западом «оборонки» Украины

Российскому оборонно-промышленному комплексу придётся отвечать на финансирование Западом украинской оборонной промышленности и вооружений. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения оборонного предприятия в Челябинске.

Обращаясь к представителям завода, Медведев отметил, что их усилия потребуются и в дальнейшем. По его словам, западные средства сейчас направляются в оборонный комплекс противников через европейские структуры.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия не может оставить это без реакции. Он заявил, что раз финансирование украинской «оборонки» продолжается именно таким образом, Москве придётся на это отвечать.

Ранее Медведев призывал усилить удары по Украине, заявив, что действия Киева требуют более жёсткого ответа со стороны России. По его мнению, украинские власти целенаправленно провоцируют атаки по своей территории, чтобы затем использовать их в политических целях и информационной кампании. Зампред Совбеза также резко высказался о руководстве Украины, подчеркнув, что террористические удары по детям вызвали жёсткую реакцию Москвы.