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Регион
4 июня, 17:53

Связь не прервана: Путин рассказал о контактах России и Европы

Путин заявил о продолжающихся контактах спецслужб РФ и Европы

Обложка © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Обложка © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Президент Владимир Путин рассказал о сохранении рабочих каналов между российскими и европейскими спецслужбами. Заявление прозвучало 4 июня в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, взаимодействие по этой линии не прекращалось. «Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются», — отметил он в ходе беседы.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва открыта к диалогу. При обоюдном желании сторон коммуникацию можно выстроить на самых разных уровнях, уточнил он.

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В качестве возможных площадок для взаимодействия президент назвал не только ведомства, отвечающие за безопасность, но и министерства иностранных дел. Это говорит о готовности обсуждать вопросы любой сложности.

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Никита Никонов
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