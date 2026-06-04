Связь не прервана: Путин рассказал о контактах России и Европы

Президент Владимир Путин рассказал о сохранении рабочих каналов между российскими и европейскими спецслужбами. Заявление прозвучало 4 июня в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, взаимодействие по этой линии не прекращалось. «Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются», — отметил он в ходе беседы.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва открыта к диалогу. При обоюдном желании сторон коммуникацию можно выстроить на самых разных уровнях, уточнил он.

В качестве возможных площадок для взаимодействия президент назвал не только ведомства, отвечающие за безопасность, но и министерства иностранных дел. Это говорит о готовности обсуждать вопросы любой сложности.