Путин: Экономика России уверенно возвращается к целевым показателям

Российская экономика уверенно возвращается к целевым показателям и показывает хороший рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, экономика ещё не полностью вышла на нужные ориентиры, однако движение идёт в правильном направлении. Путин отметил, что рост на уровне 5,4% уже можно считать хорошим результатом.

При этом президент признал, что в макроэкономике остаются проблемные вопросы. Главным из них он назвал рост инфляции. Путин подчеркнул, что именно из-за инфляционного давления Банк России и финансовые власти приняли жёсткие решения. Их цель — сдержать рост цен и оздоровить макроэкономические показатели.

По словам президента, принимаемые меры должны помочь вернуть экономику к более устойчивому состоянию.

Ранее Владимир Путин поручил правительству закрепить положительную динамику в российской экономике и сделать рост более устойчивым. По словам президента, наметившийся позитивный тренд должен не только сохраниться, но и охватить больше отраслей и секторов. Для этого кабмину предстоит подготовить дополнительные меры, которые помогут сделать экономическое развитие более основательным.