«У нас постоянно шарахает»: Силуанов рассказал о запасе прочности российской экономики

Российская экономика выработала своеобразный иммунитет к внешним потрясениям благодаря опыту последних лет. Такое мнение на ПМЭФ высказал министр финансов Антон Силуанов. Поводом для обсуждения стал вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, хватит ли стране запаса прочности в случае новых внешних потрясений.

«У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович. И у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие», — сказал Силуанов.

Отдельно Силуанов прокомментировал сокращение объёма Фонда национального благосостояния, напомнив, что этот механизм создавался именно для использования в сложные периоды. По его словам, в благоприятные годы средства фонда накапливаются, а при возникновении кризисов направляются на решение приоритетных задач.

Часть ресурсов ФНБ, как подчеркнул глава Минфина, использовалась для финансирования инфраструктурных и технологических проектов, что также способствовало развитию экономики. Сейчас, по оценке министра, экономическая конъюнктура выглядит более благоприятной, поэтому власти рассчитывают постепенно восстанавливать объём резервов. Кроме финансовых накоплений, запас прочности государства определяется и технологическими возможностями страны, добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов продолжает оказывать поддержку регионам, сталкивающимся с бюджетными трудностями. Помощь субъектам РФ заключается не только в финансовых мерах, но и в совместной работе над программами стабилизации и консолидации региональных бюджетов.