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4 июня, 10:26

«У нас постоянно шарахает»: Силуанов рассказал о запасе прочности российской экономики

Силуанов заявил о выработанном иммунитете экономики РФ к внешним шокам

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Российская экономика выработала своеобразный иммунитет к внешним потрясениям благодаря опыту последних лет. Такое мнение на ПМЭФ высказал министр финансов Антон Силуанов. Поводом для обсуждения стал вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, хватит ли стране запаса прочности в случае новых внешних потрясений.

«У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович. И у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие», — сказал Силуанов.

Отдельно Силуанов прокомментировал сокращение объёма Фонда национального благосостояния, напомнив, что этот механизм создавался именно для использования в сложные периоды. По его словам, в благоприятные годы средства фонда накапливаются, а при возникновении кризисов направляются на решение приоритетных задач.

Часть ресурсов ФНБ, как подчеркнул глава Минфина, использовалась для финансирования инфраструктурных и технологических проектов, что также способствовало развитию экономики. Сейчас, по оценке министра, экономическая конъюнктура выглядит более благоприятной, поэтому власти рассчитывают постепенно восстанавливать объём резервов. Кроме финансовых накоплений, запас прочности государства определяется и технологическими возможностями страны, добавил Силуанов.

Силуанов: Показатели бюджета свидетельствуют, что палку с налогами не перегнули
Силуанов: Показатели бюджета свидетельствуют, что палку с налогами не перегнули

Ранее сообщалось, что Министерство финансов продолжает оказывать поддержку регионам, сталкивающимся с бюджетными трудностями. Помощь субъектам РФ заключается не только в финансовых мерах, но и в совместной работе над программами стабилизации и консолидации региональных бюджетов.

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Милена Скрипальщикова
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