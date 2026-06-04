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4 июня, 08:42

Силуанов: Показатели бюджета свидетельствуют, что палку с налогами не перегнули

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Показатели исполнения российского бюджета с января по май свидетельствуют о том, что власти не перегнули палку в вопросе налоговых изменений власти, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — сказал он на ПМЭФ.

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Также на форуме глава Минфина рассказал, что внешний долг РФ скоро будет погашен, осталось всего 10%. По его словам, наша страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры, и это позволяет чувствовать себя устойчиво даже в условиях санкций.

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Александра Вишнякова
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