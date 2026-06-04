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Регион
4 июня, 08:36

«Самая низкая безработица в мире»: Орешкин раскрыл секрет рывка российской экономики

Орешкин назвал драйверами роста экономики РФ оборонный сектор и цифроплатформы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ключевыми драйверами текущего экономического роста России стали оборонно-промышленный комплекс и развитие цифровых платформ. Такую модель, обеспечившую положительную динамику, описал на сессии Петербургского международного экономического форума заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что за последние несколько лет объём инвестиций в стране увеличился более чем на 30%. При этом он отметил, что по итогам прошлого года фиксировалось снижение на 2%, а глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал об очень плохих показателях первого квартала текущего года, однако это объясняется эффектом чрезвычайно высокой базы.

Представитель Кремля также подчеркнул, что выстроенная экономическая модель позволяет России удерживать самый низкий уровень безработицы в глобальном масштабе.

Силуанов заявил, что России нельзя допускать слабину в финансах
Силуанов заявил, что России нельзя допускать слабину в финансах

Ранее министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ заявил: объём внешнего долга России составляет около 10%, и эта часть обязательств может быть погашена уже в ближайшее время. По словам главы Минфина, страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры.

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Вероника Бакумченко
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