«Самая низкая безработица в мире»: Орешкин раскрыл секрет рывка российской экономики

Ключевыми драйверами текущего экономического роста России стали оборонно-промышленный комплекс и развитие цифровых платформ. Такую модель, обеспечившую положительную динамику, описал на сессии Петербургского международного экономического форума заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что за последние несколько лет объём инвестиций в стране увеличился более чем на 30%. При этом он отметил, что по итогам прошлого года фиксировалось снижение на 2%, а глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал об очень плохих показателях первого квартала текущего года, однако это объясняется эффектом чрезвычайно высокой базы.

Представитель Кремля также подчеркнул, что выстроенная экономическая модель позволяет России удерживать самый низкий уровень безработицы в глобальном масштабе.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ заявил: объём внешнего долга России составляет около 10%, и эта часть обязательств может быть погашена уже в ближайшее время. По словам главы Минфина, страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры.