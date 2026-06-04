Силуанов: Минфин всегда готов «подставить плечо» регионам в трудной ситуации

Минфин всегда готов «подставить плечо» регионам, оказавшимся в сложной бюджетной ситуации. Данное заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Министерство финансов как раз активно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения и финансовой устойчивости. Здесь не только речь о, знаете, бюджетных деньгах, но и о принятии правильных управленческих решений, а именно — принятии программ стабилизации, принятии программ консолидации бюджета. И мне кажется, у нас хороший диалог с субъектами Российской Федерации с точки зрения понимания, что нужно делать», — подчеркнул он.

Кроме того, Минфин сейчас работает над упрощением механизма списания долгов для регионов. При этом министр отметил, что ситуация в регионах улучшается. По данным на 1 июня, доходы субъектов выросли уже на 5,3% вместо прежних 4,4%. Падение по налогу на прибыль сократилось до 1,2%, а НДФЛ остаётся примерно на прежнем уровне.

Ранее Антон Силуанов заявил, что итоги исполнения бюджета за пять месяцев подтвердили взвешенность налоговых изменений. По его словам, власти опасались перегнуть палку, но не перегнули. Министр подчеркнул, что цифры говорят сами за себя. Риски, связанные с налоговыми новациями, не оправдались. Силуанов дал понять, что выбранный курс оказался верным.