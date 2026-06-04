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Регион
4 июня, 18:21

Путин: Меры ЦБ по подавлению инфляции жёсткие, но эффективные

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жёсткие меры, принятые российским Центробанком и финансовыми властями для стабилизации экономики и снижения инфляции, оказались эффективными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что, несмотря на сложность таких шагов, как повышение ключевой ставки, они уже демонстрируют позитивные результаты в оздоровлении макроэкономических показателей страны.

«ЦБ, вообще финансовые власти приняли ряд жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат», — отметил Путин.

Набиуллина: Обсуждение ключевой ставки в ЦБ иногда проходит на повышенных тонах
Набиуллина: Обсуждение ключевой ставки в ЦБ иногда проходит на повышенных тонах

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Наталья Демьянова
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