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4 июня, 18:58

Путин: Иранский народ заслуживает права голоса при урегулировании кризиса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иранский народ доказал, что его мнение и интересы обязательно должны учитываться при разрешении ближневосточного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, иранцы проявили сплочённость и готовность к борьбе. Этот факт больше нельзя игнорировать. При урегулировании ситуации подобного рода голос Тегерана и его народа должен быть услышан в полной мере.

Путин: РФ продолжает контакты с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана
Путин: РФ продолжает контакты с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана

Ранее Владимир Путин охарактеризовал конфликт в Иране как очень тяжёлый и сложный. По его словам, это противостояние ставит Москву в непростое положение. Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и со странами Персидского залива. С обеими сторонами у неё сложились добрые, по-настоящему дружеские связи, и это накладывает дополнительную ответственность. Глава государства дал понять, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании кризиса.

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Юлия Сафиулина
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