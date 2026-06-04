Путин: Иранский народ заслуживает права голоса при урегулировании кризиса
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Иранский народ доказал, что его мнение и интересы обязательно должны учитываться при разрешении ближневосточного кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
По его словам, иранцы проявили сплочённость и готовность к борьбе. Этот факт больше нельзя игнорировать. При урегулировании ситуации подобного рода голос Тегерана и его народа должен быть услышан в полной мере.
Ранее Владимир Путин охарактеризовал конфликт в Иране как очень тяжёлый и сложный. По его словам, это противостояние ставит Москву в непростое положение. Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и со странами Персидского залива. С обеими сторонами у неё сложились добрые, по-настоящему дружеские связи, и это накладывает дополнительную ответственность. Глава государства дал понять, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании кризиса.
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