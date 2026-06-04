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4 июня, 20:57

Трамп: Без поставок оружия из США Киев вообще не смог бы вести боевые действия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не смогла бы продолжать боевые действия без американских поставок оружия. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

По словам главы Белого дома, США передали Киеву военное оборудование на сотни миллиардов долларов. Он назвал американское вооружение лучшим в мире.

«Без нашей армии и нашего оборудования Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня», — сказал американский лидер журналистам. Трамп также добавил, что без этой помощи Незалежная не продержалась бы даже один-два дня.

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Ранее Трамп назвал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского отличным развитием событий. Американский лидер отметил, что сама дискуссия о такой встрече его радует. При этом он не уточнил, где и когда, по его мнению, могли бы пройти возможные переговоры.

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Антон Голыбин
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