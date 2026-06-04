Трамп: Без поставок оружия из США Киев вообще не смог бы вести боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не смогла бы продолжать боевые действия без американских поставок оружия. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

По словам главы Белого дома, США передали Киеву военное оборудование на сотни миллиардов долларов. Он назвал американское вооружение лучшим в мире.

«Без нашей армии и нашего оборудования Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня», — сказал американский лидер журналистам. Трамп также добавил, что без этой помощи Незалежная не продержалась бы даже один-два дня.

Ранее Трамп назвал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского отличным развитием событий. Американский лидер отметил, что сама дискуссия о такой встрече его радует. При этом он не уточнил, где и когда, по его мнению, могли бы пройти возможные переговоры.