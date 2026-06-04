ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 20:54

Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина пойдут на компромисс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина смогут договориться для урегулирования кризиса. По его мнению, стороны пойдут на взаимные компромиссы.

«Это произойдёт. Обе стороны пойдут на компромисс», — сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Так республиканец ответил на вопрос о том, потребуются ли Москве и Киеву взаимные уступки для достижения мира.

Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского отличным развитием событий
Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского отличным развитием событий

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о личной встрече. В послании он заявил о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Украинская сторона также предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» и привлечь к процессу представителей США и Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не ознакомился с письмом, содержание послания ему доложат после встречи с президентом Узбекистана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar