Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина смогут договориться для урегулирования кризиса. По его мнению, стороны пойдут на взаимные компромиссы.

«Это произойдёт. Обе стороны пойдут на компромисс», — сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Так республиканец ответил на вопрос о том, потребуются ли Москве и Киеву взаимные уступки для достижения мира.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о личной встрече. В послании он заявил о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Украинская сторона также предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» и привлечь к процессу представителей США и Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не ознакомился с письмом, содержание послания ему доложат после встречи с президентом Узбекистана.