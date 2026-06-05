Песков сообщил, что визит Путина на саммит G20 пока не прорабатывается
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Визит президента России Владимира Путина в США на саммит G20 пока не прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия».
Песков ответил на вопрос о том, ведётся ли сейчас подготовка к возможной поездке Путина на встречу «двадцатки».
«Пока нет», — сказал представитель Кремля.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами. Других деталей о возможном участии российской стороны пресс-секретарь президента не привёл.
Ранее Al Jazeera оценила возможный визит Путина на саммит G20 в США как фактор, который может усилить позиции России. По мнению авторов публикации, возвращение Москвы на площадку «двадцатки» подрывает тезис о её политической изоляции. Издание отмечало, что личное присутствие российского лидера показало бы участие РФ в ключевых международных структурах. Также саммит мог бы дать Москве площадку для контактов со странами, которые не поддержали санкционную политику, и с представителями западных столиц.
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