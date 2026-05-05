Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами станет крупным поражением Запада. Такое мнение высказало издание Al Jazeera.

«Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о её «политической изоляции» со стороны Запада. Участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута», — говорится в публикации.

Кроме того, саммит G20 предоставит России площадку для обращения к странам, которые не поддержали политику санкций. Участие Москвы создаст возможности для контактов с Вашингтоном и другими западными столицами. В издании подчеркнули, что возвращение России за стол переговоров укрепит её имидж незаменимой державы. Москва остаётся ключевым игроком на энергетических рынках, в поставках зерна, вопросах европейской безопасности и ядерной стабильности.