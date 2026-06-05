В России хотят обязать печатать даты проведения капремонта на платёжках ЖКХ

Дефицит прозрачности в сфере ЖКХ и недостаточная информированность собственников могут быть причиной недоверия к региональным программам капитального ремонта. Граждане ежемесячно видят в платёжках строчку с начислениями, но далеко не всегда понимают, когда именно увидят результат этих вложений. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь выступил с инициативой сделать информирование адресным и наглядным, зафиксировав сроки ремонта непосредственно в платёжном документе. Текст инициативы оказался в распоряжение Life.ru.

На мой взгляд, инициатива по размещению дат капремонта на квитанциях выглядит очень полезной для граждан, так как она решает проблему прозрачности в сфере ЖКХ. С точки зрения обычного жителя, это нововведение имеет много плюсов. Люди будут чётко видеть, на что именно они сдают деньги каждый месяц и когда ожидать результат. Более того, понимание конкретных сроков (например: «Ремонт крыши: 2028 год») способно повысить платёжную дисциплину. Собственники могут охотнее платить взносы, когда видят перед собой осязаемую цель, а не абстрактное далёкое будущее. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Печать сроков на бумажных носителях защищает права наименее цифровизированных слоев населения, для которых интернет-ресурсы остаются труднодоступными, отметил общественник. Далеко не все жители, особенно пожилые люди, умеют пользоваться порталом ГИС ЖКХ или искать региональные программы на сайтах профильных министерств. Квитанция же приходит абсолютно каждому. В то же время, нельзя отрицать и практические сложности реализации: графики капремонта могут корректироваться, а постоянное изменение макета квитанции способно перегрузить бумажный документ.

«Предлагаю технологичный компромисс, который позволит реализовать идею в режиме «пилота» без ущерба для читаемости платёжки и с гарантией актуальности данных. Более жизнеспособным решением могло бы стать обязательное размещение на квитанции QR-кода или короткой ссылки, ведущей прямо на электронный паспорт дома со всеми датами ремонта», — добавил эксперт.

По его словам, это не перегрузит бумагу, решит проблему актуальности данных при любых переносах сроков и одновременно обеспечит лёгкий доступ к информации. Кроме того, цифровые сервисы в ЖКХ должны развиваться так, чтобы путь гражданина к важным сведениям о его доме составлял ровно один клик.

По мнению общественника, данный механизм превращает абстрактные ежемесячные взносы в конкретный, видимый и контролируемый процесс ожидания улучшений для своего дома. Наличие чётких, осязаемых сроков выполнения работ мотивирует собственников помещений к своевременной оплате и снижает уровень долговой нагрузки в секторе. Кроме того, комбинированный подход защищает интересы пожилых граждан и лиц, не имеющих регулярного доступа к сети Интернет, закрепляя их право на получение информации через традиционные бумажные носители. Использование QR-кодов также исключает необходимость ручного переформатирования квитанций со стороны управляющих компаний при переносе сроков работ, обеспечивая автоматическую актуализацию данных.

А ранее эксперт Дмитрий Бондарь рассказал, что часть россиян может столкнуться с заметным ростом сумм в квитанциях за водоснабжение. Он напомнил, что в конце прошлого года вступило в силу постановление правительства № 1871. Оно увеличило коэффициент для расчёта платы за холодную воду: с 1,5 до 3. Это затронет граждан, которые не установили счётчики, не прошли вовремя поверку, допустили поломку прибора или более трёх месяцев не передавали показания.