Захарова оценила финансовый кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»

США регулярно затягивают выплаты взносов в бюджет ООН, хотя на них приходится основная часть дефицита организации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос «Известий».

По словам Захаровой, общий долг государств — членов ООН составляет $2,6 млрд. Из этой суммы $2 млрд приходится на США. Она также сообщила, что задолженность в миротворческий бюджет достигает $2,8 млрд, из них $2,3 млрд приходится на Вашингтон.

«Вашингтон задерживает выплаты до конца года, а при этом делает это регулярно. Я вспоминаю фразу актрисы Немаляевой в фильме «Служебный роман». Она говорит: «Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане всё шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило». Правда, очень подходит», — сказала она.

Дипломат отметила, что решение финансовых проблем ООН зависит от соблюдения платёжной дисциплины. По её словам, это особенно касается стран, которые широко представлены в секретариате организации и занимают там ключевые должности.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия, несмотря на санкции и связанные с ними сложности при переводе взносов, всё равно находит способы выполнять свои финансовые обязательства. Она связала это с ответственным подходом Москвы к работе в международных структурах.

Ранее The Wall Street Journal писала о риске финансового краха ООН из-за долгов США и Китая. По данным издания, задолженность Вашингтона превышает $4 млрд, а Пекина — $445 млн. На эти две страны приходится 42% основного финансирования организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что средства могут закончиться уже к середине августа. В организации уже закрыли часть офисов, сократили 3 тыс. сотрудников секретариата, уменьшили время работы переводчиков и ускорили вывод войск из Африки. При этом ООН не может брать кредиты, а около 70% бюджета уходит на зарплаты.