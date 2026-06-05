ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 00:50

Лавров: Желание Кушнера и Уиткоффа нормализовать отношения с РФ не воплощается

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер действительно искренне хотят нормализации отношений с Москвой, однако их стремление пока ни во что не материализуется и не переходит в практическую плоскость.

«Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер, очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — отметил министр.

По словам Лаврова, позитивные заявления американской стороны пока не переходят в практическую плоскость.

Дмитриев подтвердил телефонные контакты с командой Трампа
Дмитриев подтвердил телефонные контакты с командой Трампа

Ранее Лавров заявил, что выполнение задач специальной военной операции окажет заметное влияние на укрепление позиций России в мире. По его словам, российские власти намерены последовательно защищать национальные интересы не только в военной, но и в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах. Он подчеркнул, что работа по отстаиванию интересов страны ведётся ежедневно и на разных уровнях, и особое значение для положения РФ на мировой арене имеет именно достижение целей СВО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar