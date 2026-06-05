Лавров связал укрепление позиций России с достижением целей СВО

Выполнение задач специальной военной операции окажет заметное влияние на положение России в мире. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы МИД, российские власти намерены последовательно защищать национальные интересы по целому ряду направлений. Он отметил, что речь идёт не только о военной сфере, но и о финансовой, экономической, транспортной и технологической областях. Лавров подчеркнул, что работа по отстаиванию интересов страны ведётся ежедневно и на разных уровнях. При этом он указал на особое значение специальной военной операции для дальнейшего положения России на мировой арене.

Ранее Сергей Лавров заявил, что боевые действия уже могли бы прекратиться, если бы США действительно продвигали договорённости, достигнутые на Аляске. По словам министра, тогда было сформировано чёткое понимание на основе конкретного предложения американской стороны. Однако, как считает Лавров, Вашингтон не стал по-настоящему развивать собственную инициативу. Он добавил, что при другом подходе стороны уже могли бы перейти к переговорам, а военная фаза конфликта завершилась бы.