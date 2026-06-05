«Катастрофическая троица»: Онищенко объяснил, почему нельзя есть мясо, рыбу и птицу за один приём пищи

Никому не нужно и нельзя есть три вида мяса — например, рыбу, говядину и курицу — вместе за один приём пищи. Об этом в беседе с Life.ru предупредил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Можно, конечно, просто положить всё в одну тарелку. А можно вообще замешать всё вместе, пропустить через мясорубку и этот триумвират проглотить. Тоже можно, но будет плохо и тяжело желудку», — поделился эксперт.

По словам Онищенко, красное мясо, то есть говядину, лицам старше 50–60 лет уже просто не рекомендуют онкологи. Потому что поедание этого мяса провоцирует определённые виды онкологических заболеваний.

Давайте я вам так скажу: системных исследований, где нужно есть по кусочку мяса, птицы, рыбы и говядины не в микроскопических количествах, а исходя из суточной физиологической потребности в органическом белке (100 — 150 грамм), — нет. Если даже поделить по 50 грамм или съесть по 100 грамм каждого вида, то это уже будет обжорство. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Другое дело — национальные традиции. У нас есть скотоводческие регионы, например, буряты. У них мясо действительно преобладает в рационе, это их этническая особенность. Когда-то к этому относились и якуты, которые выпасали огромные стада оленей и лошадей, им не завозили парниковых помидоров и огурцов — их структура питания тоже строилась на мясе. Это надо учитывать.

Однако эпидемиолог отмечает, что у нас с вами нет объективных причин переедать, потому что сегодня мы живём в мире, где наша физическая сила никому не нужна, кроме нас самих. Совсем недавно, лет 40 назад, в структуре труда преобладал тяжёлый физический труд.

«Возьмём асфальтоукладчиков в Москве — они меняют улицы, и им всё равно приходится работать физически достаточно серьёзно. Там, конечно, питаться надо, чтобы нормально себя чувствовать: съедать в день до 4–4,5–5 тысяч килокалорий, добавляя к мясу ещё и экзотику, чтобы сила была», — добавил специалист.

Исходя из того, что мы должны обращать внимание на эволюцию (а она идёт миллионы лет), сейчас нет никакой необходимости прививать культуру потребления трёх видов мяса. Белое мясо птицы более диетическое, легче переваривается, его рекомендуют детям. Рыбой можно заменить красное мясо.

«А вот эту катастрофическую троицу не надо, это очень, очень вредно, это губительно», — заключил эксперт.

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