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5 июня, 02:00

CNN: Ремонт авианосца «Джеральд Форд» займёт год из-за пожара и износа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U.S. Southern Command

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U.S. Southern Command

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» пострадал во время операции против Ирана сильнее, чем официально признавали военные. Ремонтные работы могут занять около года, сообщает CNN со ссылкой на моряков.

В марте на судне произошёл крупный пожар. На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала, видно, что койки моряков полностью уничтожены. Остался лишь обугленный металл, с потолка свисали провода, а пол был усеян кучами пепла.

«Форд теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром», — передаёт CNN.

Корабль может быть готов к выходу в море не раньше чем через год. Авианосец вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в боевых действиях против Ирана.

За время похода судно столкнулось с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.

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Ранее в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке прибыл третий американский авианосец «Джордж Буш» класса «Нимиц». Два других авианосца — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — уже были задействованы в совместной с Израилем операции против Ирана, однако «Форд» встал на ремонт у побережья Крита из-за крупного пожара на борту, и «Джордж Буш» пришёл ему на смену.

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Виталий Приходько
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