В США подросток подстрелил толстолобика весом 37 кг из лука

В американском штате Кентукки 16-летний подросток добыл крупного толстолобика во время ночной рыбалки с луком на реке Огайо и заявил о возможном мировом юниорском рекорде в боуфишинге. Об этом сообщает Outdoor Life.

Двое подростков — Брейден Шоу и его друг Истон — находились на воде допоздна и искали карпа. Уже перед тем, как завершить выезд, они заметили крупную рыбу на мелководье. К тому моменту у Шоу осталась всего одна стрела с повреждённым наконечником и сломанным креплением, что усложнило стрельбу.

Первая попытка оказалась неудачной, рыба ушла в сторону. После этого подростки обошли участок и снова обнаружили ту же особь. Шоу пытался произвести выстрел несколько раз подряд, но он срывался, и только с третьей попытки ему удалось попасть в цель. Рыбу подняли на борт, что оказалось непросто из-за её веса. Время к этому моменту приближалось к половине четвёртого утра.

Позже улов взвесили — около 82 фунтов (примерно 37 килограммов). Поскольку сертифицированные весы были недоступны ночью, измерение провели утром в магазине, который принимает инвазивную рыбу. Шоу направил заявку в Bowfishing Association of America на регистрацию результата. В организации подтвердили получение документов, рассмотрение таких заявок обычно занимает несколько недель.

Толстолобик относится к инвазивным видам в США. Его завезли в 1970-х годах для очистки водоёмов от фитопланктона, однако позже он распространился в речных системах бассейна Миссисипи и начал влиять на экосистему.

Тем временем в Приморье рыбаки устроили охоту на хищника в Японском море. Россияне потратили почти пять часов, чтобы вытянуть на борт небольшого катера сельдевую акулу. Рыбаки забросили удочку, рассчитывая на менее опасный улов. Однако мако зацепилась за тунца на крючке. Когда хищницу затащили на борт, она уже успела отгрызть рыбе всю заднюю часть тела.