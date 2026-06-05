«Я убил человека греха»: 81-летнего актёра Джеймса Хэнди зарезал его пасынок

В Лос-Анджелесе сын подруги голливудского актёра Джеймса Хэнди нанёс ему множественные ножевые ранения во дворе дома. 81-летнего артиста срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемый сам сдался полиции и был арестован, сообщает NYPost.

В среду утром полиция Лос-Анджелеса прибыла в квартал на Эрвин-стрит в Тарзане. Звонивший в службу 911 заявил: «Я — сын человеческий, я только что убил человека греха».

На месте происшествия полицейские обнаружили Хэнди без сознания во дворе дома с множественными ножевыми ранениями в грудь. Актёра срочно доставили в больницу, где он скончался. 44-летний Майкл Гледхилл сам помахал полицейским и признался, что он тот, кого они ищут. Гледхилл — сын подруги Хэнди, на момент нападения он жил с матерью. Его арестовали по подозрению в убийстве. Сумма залога составляет 2 миллиона долларов.

Джеймс Хэнди начал карьеру ещё в 70-х годах. Основные его роли были в картинах «Топ Ган: Мэверик», «Логан», «К-911» и «Джуманджи». Также он снимался в сериалах «Касл», «Ищейка», «Мыслить как преступник», «CSI: Место преступления» и других. Мотивы нападения пока неизвестны.

Ранее в Махачкале на автостанции на проспекте Ахмет-Хана Султана мужчина зарезал своего родного брата во время спора о наследстве. В ходе ссоры подозреваемый нанёс пожилому брату несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Убийца задержан, следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.