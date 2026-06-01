Мужчина зарезал родного брата в Махачкале из-за спора о наследстве

В Махачкале мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в ходе бурного спора о наследстве. Об этом сообщил СУ СК России по Республике Дагестан.

Конфликт произошёл между двумя братьями на проспекте Ахмет-Хана Султана. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему пожилому брату несколько ножевых ранений, от которых тот погиб на месте. Убийца задержан.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в следкоме.

Ранее Life.ru рассказывал, как в зоне отдыха Пирогово в Москве мужчина зарезал другого отдыхающего в ходе спора о мороженом. Возле ларька разгорелся конфликт, когда кто-то якобы не заплатил за лакомство.