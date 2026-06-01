ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 13:32

Мужчина зарезал родного брата в Махачкале из-за спора о наследстве

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

В Махачкале мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в ходе бурного спора о наследстве. Об этом сообщил СУ СК России по Республике Дагестан.

Конфликт произошёл между двумя братьями на проспекте Ахмет-Хана Султана. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему пожилому брату несколько ножевых ранений, от которых тот погиб на месте. Убийца задержан.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в следкоме.

«Убивать не хотела, но так вышло»: В Петербурге судят женщину, зарезавшую мужа на пьянке
«Убивать не хотела, но так вышло»: В Петербурге судят женщину, зарезавшую мужа на пьянке

Ранее Life.ru рассказывал, как в зоне отдыха Пирогово в Москве мужчина зарезал другого отдыхающего в ходе спора о мороженом. Возле ларька разгорелся конфликт, когда кто-то якобы не заплатил за лакомство.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar