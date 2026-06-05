Столкновение трёх грузовиков перекрыло движение на трассе А-370 в Приморье

В Приморском крае на федеральной трассе А-370 «Уссури» произошло столкновение трёх грузовиков, в результате чего движение оказалось полностью перекрыто на одном из участков дороги. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Столкновение грузовиков на трассе А-370 «Уссури». Фото © Telegram / НОВОСТИ Уссурийск - Михайловка + Приморский край

По предварительным данным, водитель грузовика Foton Auman допустил наезд на большегруз той же марки, который двигался впереди. После удара управление автомобилем было утрачено, и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volvo FH.

В результате аварии транспортные средства получили серьёзные повреждения и заблокировали проезжую часть в районе 600-го километра трассы. Движение на этом участке приостановлено.

Ранее на Камчатке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали два человека. В аварии травмы получили оба водителя. Угрозы их жизни, по оценке медиков, нет. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. К счастью, пассажиров в салоне автобуса на момент столкновения не было — никто из посторонних граждан не пострадал.