Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские подразделения пытались нанести огневое поражение российским артиллерийским орудиям. Расчёты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки засекли траектории полёта снарядов и установили огневые позиции ВСУ.

«В ходе боевой работы в Запорожской области военнослужащие подразделений разведки и беспилотной авиации группировки войск «Восток» сорвали попытку противника нанести огневое поражение нашим артиллерийским орудиям. В ходе дежурства расчёты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки засекли траектории полётов снарядов, выпущенных со стороны позиций националистов, в результате чего были обнаружены огневые позиции ВСУ. Полученные данные были переданы на командный пункт и доведены до расчётов ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили об уничтожении автоматического станкового гранатомёта ВСУ. Его замаскировали в лесополосе, где он мешал продвижению российских штурмовых групп. Кроме того, подразделения войск беспилотных систем «Востока» уничтожили тяжёлый октокоптер типа «Баба-яга». По данным ведомства, он двигался в сторону позиций российских штурмовых подразделений и нёс подвесные боеприпасы.

В Запорожской области расчёты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки «Восток» поразили подземные места размещения и опорные пункты ВСУ в лесополосе.

Ранее российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла удары по украинской технике и инфраструктуре связи. Уничтожены 7 станций спутниковой связи Starlink, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 42 пункта управления беспилотной авиацией. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована радиолокационная станция артиллерийской разведки противника.