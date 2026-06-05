Группировка войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировала значительное количество украинской техники и инфраструктуры. Как сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма, расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 69 тяжёлых боевых гексакоптеров и 7 барражирующих боеприпасов.

Кроме того, по словам Бигмы, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, 22 наземных робототехнических комплекса и два полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Изюме и Славянске военнослужащие из «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей под видом платы за «защиту бизнеса». Отказ от такого «крышевания», по данным источника, грозит предпринимателям силовым воздействием, включая массовые задержания и минирование кафе и магазинов.

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