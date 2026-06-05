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Регион
5 июня, 03:08

Бойцы «Запада» уничтожили 69 квадрокоптеров и 45 пунктов БПЛА ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Группировка войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировала значительное количество украинской техники и инфраструктуры. Как сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма, расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 69 тяжёлых боевых гексакоптеров и 7 барражирующих боеприпасов.

Кроме того, по словам Бигмы, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, 22 наземных робототехнических комплекса и два полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Ранее сообщалось, что в Изюме и Славянске военнослужащие из «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей под видом платы за «защиту бизнеса». Отказ от такого «крышевания», по данным источника, грозит предпринимателям силовым воздействием, включая массовые задержания и минирование кафе и магазинов.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

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Виталий Приходько
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