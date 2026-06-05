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Регион
5 июня, 03:24

Боец бригады «Волки» захватил тяжёлый дрон Vampire ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Боец разведывательно-штурмовой бригады «Волки» с позывным Тихий захватил тяжёлый гексакоптер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Vampire. Дрон стал ценным трофеем для российского подразделения, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операция прошла на краматорско-дружковском направлении после неудачного вылета украинского беспилотника. Дрон успел сбросить груз, но при возвращении на базу совершил вынужденную посадку в серой зоне из-за разряженного аккумулятора.

«Обнаружив дрон, боец с позывным Тихий сумел, минуя минные поля противника, добраться до места вынужденного приземления БПЛА и эвакуировать трофей», — рассказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что беспилотник находится практически в идеальном состоянии.

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Тем временем, группировка войск «Север» за сутки выявила и уничтожила 53 пункта управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины, а также 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В числе поражённых целей также 34 тяжёлых боевых дрона R-18, два мотоцикла, два квадроцикла, багги и шесть наземных робототехнических комплексов.

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Антон Голыбин
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