Песков сообщил, что Путин не поедет на чемпионат мира по футболу в США

Президент России Владимир Путин не планирует посещать чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее допустил возможность приглашения российского лидера на турнир.

«Путин не поедет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Других подробностей в Кремле не привели. Ранее республиканец заявил, что может пригласить президента России на матчи мирового первенства.

Путин лично участвовал в мероприятиях чемпионата мира 2018 года, который принимала Россия. Тогда глава государства присутствовал на церемонии открытия турнира в Москве, посетил стартовый матч сборной России и финальную игру между Францией и Хорватией.

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году российский лидер не посещал. Позже он рассказывал, что смотрел вторую половину финального матча между Аргентиной и Францией, а после игры поздравил руководство Аргентины с победой национальной сборной.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится с участием 48 сборных вместо привычных 32. Матчи примут 16 городов в трёх странах, а общее количество игр увеличится до 104. Финал мирового первенства запланирован на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси. Также впервые команды распределят по 12 групп, после чего 32 сборные выйдут в стадию плей-офф.