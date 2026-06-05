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Регион
5 июня, 04:08

Си Цзиньпин посетит КНДР 8–9 июня с государственным визитом

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Глава КНР Си Цзиньпин совершит поездку в КНДР 8–9 июня. О предстоящем визите сообщило агентство Xinhua со ссылкой на отдел международных связей ЦК КПК.

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин с 8 по 9 июня посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом по приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына», — говорится в заявлении.

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А ранее президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Си Цзиньпин обращается к нему как «мой старый друг», и Путин отвечает тем же. Президент подчеркнул, что это не просто дипломатический этикет, а искреннее обращение. Он отметил, что Россия и Китай прежде всего руководствуются национальными интересами, которые часто совпадают.

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Тимур Хингеев
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