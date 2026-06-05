Врачи во Вьетнаме спасли россиянина с ножевым ранением сердца

Хирурги провинциальной больницы Кханьхоа во Вьетнаме спасли жизнь гражданину России, поступившему с проникающим ранением сердца в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает издание Sức khỏe & Đời sống.

Инцидент произошёл 2 июня. Пациента доставили из частной клиники после резкого ухудшения состояния. Он находился в состоянии тяжёлого шока с признаками острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности: пульс и артериальное давление практически не определялись, самостоятельное дыхание отсутствовало.

Медики зафиксировали множественные ранения, наиболее серьёзное из которых — повреждение в области левой половины грудной клетки. Ситуация осложнялась редкой для Вьетнама группой крови O Rh-, из-за чего возникли сложности с экстренным обеспечением донорской кровью.

После поступления пациента в больнице была собрана мультидисциплинарная команда. Состояние было оценено как критическое, после чего пациента немедленно направили в операционную. В ходе экстренного вмешательства хирурги обнаружили массивное кровотечение в грудной полости, связанное с повреждением грудной артерии, а также ранение перикарда — оболочки, окружающей сердце. Разрыв составил около двух сантиметров.

Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов. Врачи ушили рану сердца, остановили кровотечение из грудной артерии, очистили плевральную полость от крови и сгустков, установили дренажи. Дополнительные ранения на теле пациента также были обработаны. После операции состояние мужчины стабилизировали.

А ранее в Свердловской области хирурги спасли мужчину с огромной опухолью на шее. Новообразование весило более двух килограммов и достигло 15,5 сантиметра в длину. Опухоль росла около девяти месяцев, но сначала пациент её игнорировал. Небольшая шишка не причиняла боли, и он не обращал на неё внимания. Тревогу вызвали изменения, которые стали заметны в зеркале. Операция заняла два часа и прошла успешно. Врачи аккуратно отделили крупные сосуды от опухоли и удалили её полностью.