Скандальные заявления о Калининграде могут стоить должности главе МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рискует в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом новостному порталу Lrytas сообщил лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Положение министра заметно осложнилось после ряда его резонансных заявлений. Наиболее жёсткую реакцию вызвали высказывания политика, касавшиеся возможной атаки на Калининградскую область, а также его позиции по Белоруссии.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — сказал он.

Напомним, что поводом для резкой реакции в адрес Кястутиса Будриса стали его заявления о Калининградской области. Руководитель литовского МИД высказал мнение, что Североатлантическому альянсу следует продемонстрировать России способность действовать на территории региона в случае необходимости. НАТО располагает необходимыми средствами для преодоления созданной там обороны.