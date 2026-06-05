Председатель Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура отреагировал на видеозапись, вызвавшую общественный резонанс. На кадрах украинский предприниматель Василь Тулайдан на полной скорости высунулся из люка своего BMW, фактически оставив машину без управления.

Политик напрямую связал этот инцидент с необходимостью депортировать всех иностранцев, совершающих преступления в Чехии.

Окамура, возглавляющий правящее движение SPD, заявил, что власти договорились больше не терпеть криминал со стороны приезжих. В планах — укрепить полномочия полиции, ужесточить правила пребывания для иностранцев и обеспечить быструю высылку нарушителей.

Спикер также потребовал отменить все льготы для украинцев и прекратить действие их временной защиты. Портал Idnes подтвердил, что ролик с опасными манёврами на трассе вызвал крайне негативную реакцию в чешском обществе.

Это не первая страна, страдающая от украинцев. Всё больше «благородных помощниц» начинают бить тревогу и планировать выдворять обнаглевших гостей. Ранее Польша начала депортацию граждан Украины за нарушения правил дорожного движения. В одном из случаев 25-летнего мужчину, превысившего скорость, выдворили из страны в день задержания, запретив ему въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону на пять лет.