Юрист рассказала о правилах бесплатного проезда для детей в транспорте

Несовершеннолетние пассажиры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно при соблюдении ряда условий. О действующих правилах РИА «Новости» рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребёнок не старше пяти лет», — сказала она.

Чтобы воспользоваться льготой, родителям необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. Этот документ потребуется для подтверждения возраста во время проверки.

Если подтвердить право на бесплатный проезд не удастся, контролёр может потребовать оплату поездки как за безбилетного пассажира. Кроме того, в ряде российских регионов предусмотрены дополнительные меры поддержки для школьников и других категорий несовершеннолетних.

Ранее в Госавтоинспекции предупредили водителей о последствиях публикации в интернете материалов с нарушениями правил дорожного движения. Под внимание правоохранителей могут попасть фотографии и видеоролики, на которых запечатлены опасные манёвры, грубое несоблюдение ПДД и другие рискованные действия, снятые ради популярности в соцсетях.