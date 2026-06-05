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Регион
5 июня, 05:38

Юрист рассказала о правилах бесплатного проезда для детей в транспорте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несовершеннолетние пассажиры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно при соблюдении ряда условий. О действующих правилах РИА «Новости» рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребёнок не старше пяти лет», — сказала она.

Чтобы воспользоваться льготой, родителям необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. Этот документ потребуется для подтверждения возраста во время проверки.

Если подтвердить право на бесплатный проезд не удастся, контролёр может потребовать оплату поездки как за безбилетного пассажира. Кроме того, в ряде российских регионов предусмотрены дополнительные меры поддержки для школьников и других категорий несовершеннолетних.

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Милена Скрипальщикова
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