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Регион
5 июня, 06:24

На Кузбассе врачи спасли 8-летнего мальчика после укуса гадюки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baraian Gheorghe Cristian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baraian Gheorghe Cristian

На Кузбассе врачи оказали экстренную помощь 8-летнему мальчику, которого во дворе жилого дома укусила гадюка. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве региона.

На Кузбассе врачи спасли 8-летнего мальчика после укуса гадюки. Фото © VK / Министерство здравоохранения Кузбасса

На Кузбассе врачи спасли 8-летнего мальчика после укуса гадюки. Фото © VK / Министерство здравоохранения Кузбасса

Инцидент произошёл в посёлке Загадное, где ребёнок играл во дворе дома. В какой-то момент на мальчика напала гадюка, в результате чего он получил укус.

«Новокузнецкая бригада скорой помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея... Бригада СМП оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского», — говорится в сообщении.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. В региональном Минздраве напомнили, что при встрече со змеями нельзя пытаться их трогать или ловить, даже если они кажутся безобидными или неподвижными.

Специалисты рекомендуют спокойно отойти на безопасное расстояние и предупредить взрослых. В случае укуса необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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Ранее сообщалось, что экстренная медицинская помощь на борту самолётов нередко становится решающим фактором для спасения жизни пассажиров, особенно при развитии тяжёлых состояний в полёте. Одним из таких случаев стал инцидент на рейсе Новосибирск — Москва, где у мужчины во время перелёта произошёл астматический статус. Медики оперативно оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние мужчины до посадки самолёта.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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