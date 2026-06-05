На Кузбассе врачи оказали экстренную помощь 8-летнему мальчику, которого во дворе жилого дома укусила гадюка. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве региона.

На Кузбассе врачи спасли 8-летнего мальчика после укуса гадюки. Фото © VK / Министерство здравоохранения Кузбасса

Инцидент произошёл в посёлке Загадное, где ребёнок играл во дворе дома. В какой-то момент на мальчика напала гадюка, в результате чего он получил укус.

«Новокузнецкая бригада скорой помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея... Бригада СМП оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского», — говорится в сообщении.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. В региональном Минздраве напомнили, что при встрече со змеями нельзя пытаться их трогать или ловить, даже если они кажутся безобидными или неподвижными.

Специалисты рекомендуют спокойно отойти на безопасное расстояние и предупредить взрослых. В случае укуса необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что экстренная медицинская помощь на борту самолётов нередко становится решающим фактором для спасения жизни пассажиров, особенно при развитии тяжёлых состояний в полёте. Одним из таких случаев стал инцидент на рейсе Новосибирск — Москва, где у мужчины во время перелёта произошёл астматический статус. Медики оперативно оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние мужчины до посадки самолёта.