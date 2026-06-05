В Москве убили 28-летнюю беременную девушку

Трагедия произошла в жилом доме, расположенном на улице Алтайской в восточной части столицы. В одной из квартир обнаружено тело 28-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Кадр с места убийства девушки. Фото © Столичный СК

Согласно данным «Рен-ТВ», погибшая находилась на четвертом месяце беременности. Правоохранительные органы установили, что девушку задушили.

Следственный комитет оперативно отреагировал на инцидент и возбудил уголовное дело. На данный момент эксперты проводят осмотр места происшествия для фиксации всех улик.

В качестве главного подозреваемого в совершении преступления задержан близкий знакомый жертвы. Сейчас с ним работают сотрудники силовых ведомств.

Следователи выясняют мотивы нападения и обстоятельства встречи, которая привела к гибели потерпевшей. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки в Рязани. Правоохранители проверяют на причастность к преступлению брата погибшей. Сейчас молодого человека ищут.