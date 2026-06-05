Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала неудачу Германии на выборах в Совет Безопасности ООН, связав её с деятельностью Анналены Бербок. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Комментарий Марии Захаровой последовал после сообщений о признании канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который отметил провал Германии на выборах в Совбез ООН на период 2027–2028 годов.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит Анну/Лену Бербок. Решили больше не рисковать», — отметила она.