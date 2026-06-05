Захарова объяснила, почему кандидатуру Германии «прокатили» на выборах в Совбез
Захарова объяснила провал Германии на выборах в СБ ООН фигурой Бербок
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала неудачу Германии на выборах в Совет Безопасности ООН, связав её с деятельностью Анналены Бербок. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Комментарий Марии Захаровой последовал после сообщений о признании канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который отметил провал Германии на выборах в Совбез ООН на период 2027–2028 годов.
«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит Анну/Лену Бербок. Решили больше не рисковать», — отметила она.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что ФРГ не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов. По его словам, страна выдвигала свою кандидатуру с уверенностью в положительном результате, однако необходимого числа голосов набрать не удалось.
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