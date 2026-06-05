ФОМ: Рейтинг доверия россиян к Путину вырос до 74%

Доверие к президенту России Владимиру Путину сохраняется на уровне 74%. Такие данные представил фонд «Общественное мнение» по итогам последнего опроса.

«О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (74%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в исследовании.

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди 1,5 тыс. россиян в период с 29 по 31 мая, по итогам которого были зафиксированы текущие показатели общественного мнения. Деятельность правительства положительно оценили 47% опрошенных, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 53% респондентов. Также были опубликованы данные по партийным предпочтениям: «Единая Россия» получила 38%, КПРФ — 9%, ЛДПР — 8%, «Новые люди» — 7%, «Справедливая Россия» — 3%.

Ранее сообщалось о сохранении высокого уровня доверия к президенту России Владимиру Путину и положительной оценки его работы. Согласно результатам опроса, 73% респондентов положительно оценивают деятельность главы государства, тогда как 13% придерживаются противоположного мнения. Уровень доверия к президенту также составил 73%.