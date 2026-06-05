В аэропорту Сочи ввели ограничения на полёты

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в девяти российских аэропортах. Первоначально меры начали действовать в аэропорту Калуги, а затем их распространили на Бугульму, Самару, Саратов и Пензу. Позднее в ведомстве уточнили, что ограничения также коснулись аэропорта Нижнекамска. Вслед за этим временные меры ввели в Казани, Чебоксарах и Оренбурге.