В аэропорту Сочи ввели ограничения на полёты
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Работа аэропорта Сочи по приёму и отправке бортов временно скорректирована. Данная мера продиктована требованиями к сохранению безопасности воздушного движения, сообщает «Росавиация» в официальном телеграм-канале.
В своём заявлении федеральное агентство пояснило, что подобные ограничения вводятся исключительно ради надёжной защиты полётов.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в девяти российских аэропортах. Первоначально меры начали действовать в аэропорту Калуги, а затем их распространили на Бугульму, Самару, Саратов и Пензу. Позднее в ведомстве уточнили, что ограничения также коснулись аэропорта Нижнекамска. Вслед за этим временные меры ввели в Казани, Чебоксарах и Оренбурге.
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