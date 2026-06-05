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Регион
5 июня, 07:44

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полёты

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Работа аэропорта Сочи по приёму и отправке бортов временно скорректирована. Данная мера продиктована требованиями к сохранению безопасности воздушного движения, сообщает «Росавиация» в официальном телеграм-канале.

В своём заявлении федеральное агентство пояснило, что подобные ограничения вводятся исключительно ради надёжной защиты полётов.

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в девяти российских аэропортах. Первоначально меры начали действовать в аэропорту Калуги, а затем их распространили на Бугульму, Самару, Саратов и Пензу. Позднее в ведомстве уточнили, что ограничения также коснулись аэропорта Нижнекамска. Вслед за этим временные меры ввели в Казани, Чебоксарах и Оренбурге.

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Вероника Бакумченко
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