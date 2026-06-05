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Регион
5 июня, 07:39

В Москве водитель BMW погиб после столкновения со столбом

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В результате ночного ДТП на северо-западе Москвы погиб водитель автомобиля BMW, ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Ночью на улице Свободы водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб. В результате находившийся за рулем мужчина погиб, два пассажира госпитализированы», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре уточнили, что контролируют установление всех обстоятельств аварии. Также надзорное ведомство следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту ДТП.

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Милена Скрипальщикова
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