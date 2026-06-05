В Москве водитель BMW погиб после столкновения со столбом

В результате ночного ДТП на северо-западе Москвы погиб водитель автомобиля BMW, ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Ночью на улице Свободы водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб. В результате находившийся за рулем мужчина погиб, два пассажира госпитализированы», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре уточнили, что контролируют установление всех обстоятельств аварии. Также надзорное ведомство следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту ДТП.

Ранее в Приморском крае зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх грузовых автомобилей. Авария произошла на федеральной трассе А-370 «Уссури», где движение на одном из участков было полностью перекрыто. Водитель одного из грузовиков Foton Auman не выдержал дистанцию и врезался в такой же большегруз, двигавшийся впереди.