Появились кадры с места убийства актера Джеймса Хэнди, игравшего в «Джуманджи»

Очевидцы опубликовали в сети кадры с места убийства американского актёра Джеймса Хэнди. Он известен по ролям в фильмах «Джуманджи», «К-9: Собачья работа» и «Топ Ган: Мэверик». Трагедия разыгралась в одном из районов Лос-Анджелеса.

Кадры с места убийства звезды «Джуманджи». Видео © X / Fapefop90614

На фотографиях и видео видны двор дома, кусты, чёрный автомобиль и красная лента, которой стражи порядка перегородили дорогу к месту преступления.

81-летний Хэнди проживал в элитном квартале вместе с гражданской супругой и её 44-летним сыном Майклом Гледхиллом. Именно он, по предварительным данным, взялся за нож.

Подозреваемый рассказал, что между ним и актёром произошёл серьёзный конфликт. Словесная перепалка переросла в поножовщину. Истекающего кровью Хэнди доставили в больницу, где он скончался.

Напомним, в Лос-Анджелесе сын подруги актёра Джеймса Хэнди нанёс 81-летнему артисту множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице. В полицию позвонил пасынок голливудской звезды и сообщил, что он «только что убил грешника».