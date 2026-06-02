Сыгравший агента Уилсона в последнем сезоне «Твин Пикс» актёр внезапно умер в 44 года

Британский актёр Оуэйн Риз Дэвис ушёл из жизни в возрасте 44 лет. Артист известен широкой публике по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение». Об этом пишет портал Page Six со ссылкой на брата артиста. По словам семьи, Риз Дэвис скончался внезапно и причина, предварительно, естественная.

«Оуэйн Риз Дэвис, известный по своим ролям в сериалах «Твин Пикс: Возвращение» и «ОА», скончался. Ему было 44 года», — говорится в публикации.

Риз Дэвис родился 20 февраля 1982 года в Кардиффе, Уэльс. Он с детства увлекался театром. Долгое время после учёбы работал в Королевском национальном театре и снимался в постановках Вест-Энда, в том числе в мюзиклах «Mamma Mia!» и «Волшебник страны Оз». Однако популярность пришла к актёру после начала съёмок в кино. Он появился в фильме Disney «Алиса в Зазеркалье», а также снялся в нескольких хоррорах.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни через 2 недели после дня рождения скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина. О её смерти сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, которому актриса посвятила большую часть своей жизни.