Заслуженная артистка Нина Марушина умерла через 2 недели после дня рождения

На 92-м году жизни через 2 недели после дня рождения скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина. О её смерти сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, которому актриса посвятила большую часть своей жизни.

В театре подчеркнули, что уход Марушиной стал большой утратой для коллектива. Она служила на этой сцене 64 года, начав карьеру ещё при главном режиссёре Борисе Равенских.

«Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина. Совсем недавно (16 мая) мы поздравляли её с днём рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных», — пишут коллеги.

Её героини, как отметили в театре, навсегда останутся в памяти зрителей и истории сцены. Они выразили искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны, заметив, что разделяют их скорбь.

Нина Марушина окончила школу-студию МХАТ в 1962 году и сразу была принята в труппу театра имени Пушкина. На экране она дебютировала в 1971 году, сыграв в фильме-спектакле «День за днём», а также снималась в других кинопроектах. За вклад в культуру актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса труппы МХАТ имени Горького Лариса Жуковская, сыгравшая в фильме «Анна Каренина» роль княжны Вороновой и княжны Безуховов — в «Войне и мире».