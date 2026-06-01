1 июня, 12:27

Стали известны причины смерти княжны из «Анны Карениной»

Причиной смерти актрисы Жуковской стала продолжительная болезнь

Лариса Жуковская. Обложка © Telegram / МХАТ Горького

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Лариса Жуковская ушла из-за продолжительной болезни — последние дни она провела в больнице, где была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Она давно болела. Вчера она была в больнице на ИВЛ. Ееёсиделка звонила всем из телефонной книги Ларисы Александровны, говорила, что всё совсем плохо», — рассказала aif.ru собеседница.

Поклонники и коллеги вспоминают Жуковскую как яркую представительницу отечественной театральной школы, отмечая её красоту, благородную внешность и актёрский талант. Информация о дате и месте прощания пока не уточняется.

Напомним, на большом экране Жуковская впервые появилась в 1956 году, а всего за карьеру она снялась в 21 проекте. Самыми яркими её работами стали княжна Воронова в «Анне Карениной» (где главные роли исполнили Татьяна Самойлова и Василий Лановой) и княжна Безухова в экранизации Толстого «Война и мир», которую поставил Сергей Бондарчук.

Анастасия Никонорова
