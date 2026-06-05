HR-эксперт раскрыла условия для зарплаты в 400 тысяч рублей у официантов

Официант в столичном ресторане при высоком среднем чеке и большом потоке гостей может зарабатывать до 400 тысяч рублей. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Эксперт уточнила, что такие доходы доступны лишь узкому сегменту рынка. В обычных заведениях оклад или ставка официанта составляют от 40 до 80 тысяч рублей, а основной заработок формируется за счёт чаевых.

«В хорошем ресторане с ними можно выходить на 100–250 тысяч рублей в месяц. В премиальных ресторанах принято оставлять 10–15% от чека», — пояснила Лоикова в беседе с «Москвой 24».

По словам собеседницы издания, для работы в дорогом сегменте важны грамотная речь, стрессоустойчивость, знание столового этикета и иностранных языков. Начинать, однако, придётся с основ — например, стажёром в сетевом проекте с хорошим потоком посетителей. За один-два года можно освоить навыки работы с возражениями и быстрой сервировки, чтобы затем перейти в ресторан, где средний чек превышает 5–10 тысяч рублей.

Сейчас в Москве дефицит официантов превышает 3 тысячи человек. Причина — нулевая безработица и восприятие профессии как начальной ступени карьеры. Колледжи выпускают мало профильных специалистов, школы официантов практически исчезли. Рестораны вынуждены либо нанимать новичков и обучать их с нуля, либо переманивать кадры друг у друга, что разгоняет фонд оплаты труда, но не решает кадровой проблемы.

В январе этого года в столице закрылись около 45 популярных заведений, а прибыльность ресторанного бизнеса упала с 15 до 3–4 процентов — из-за падения спроса и роста расходов. Работодатели, поясняет эксперт, используют все возможные варианты поиска сотрудников.

Аналитики изучили майские вакансии на одном из профильных сайтов и выяснили, какие зарплаты предлагают соискателям в крупнейших городах России. Самые высокие показатели традиционно зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В столице, например, есть вакансии с доходом от 250 до 400 тысяч рублей и выше в таких сферах, как медицина, финансы, управление продажами и косметология.