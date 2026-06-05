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5 июня, 08:09

«Не выгоните!»: Наглые пенсионеры с боем удерживают проданную ими же квартиру, пуская в ход ножи и кулаки

Пара пенсионеров закрылась в проданной квартире и угрожает новым владельцам

Пара пенсионеров закрылась в проданной квартире и угрожает новым владельцам. Обложка © Telegram / SHOT

Пара пенсионеров закрылась в проданной квартире и угрожает новым владельцам. Обложка © Telegram / SHOT

Пожилая пара после продажи квартиры отказалась её покидать и забаррикадировалась внутри, угрожая новым собственникам. Конфликт продолжается уже около года. Об этом стало известно SHOT.

Пара пенсионеров закрылась в проданной квартире и угрожает новым владельцам. Видео © Telegram / SHOT

Ольга с супругом приобрели двухкомнатную квартиру у 71-летней Амины за 17 млн рублей. Перед сделкой, как утверждается, пенсионерка выписалась из жилья, предоставила медицинские справки и подписала все необходимые документы. После получения денег женщина сняла всю сумму наличными, что вызвало подозрения у риелтора, обратившегося в полицию.

В отделе пенсионерка заявляла, что средства предназначались якобы для подарка дочери, и отрицала наличие мошеннических действий. После оформления сделки бывшие владельцы попросили время на переезд, однако вместо этого установили антивандальные замки и забаррикадировались внутри квартиры.

Новые собственники вызвали полицию и мастеров для вскрытия двери, после чего и начались силовые попытки попасть в жильё. Сообщается, что во время конфликта пожилая пара препятствовала вскрытию, использовала ножи в замочной скважине и заявляла, что съезжать не собирается, ожидая возврата денег.

При попытке попасть внутрь произошла потасовка, в ходе которой муж Ольги получил травму ноги. Полиция неоднократно выезжала на место и пытается убедить бывших владельцев, что квартира им больше не принадлежит. Пока результатов это не принесло.

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Ранее в Подмосковье суд признал недействительной сделку купли-продажи дома стоимостью 7,1 млн рублей, из-за чего новый владелец лишился приобретённой недвижимости. Пенсионер Сергей (имя изменено) приобрёл дом в деревне Белое Озеро, планируя переезд вместе с супругой ближе к детям. Перед сделкой покупатель проверил документы на объект, после чего стороны оформили договор купли-продажи.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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