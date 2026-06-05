Россиянам объяснили, как получить стандартный налоговый вычет на детей в 2026 году

Каждый трудоустроенный россиянин имеет право на получение налогового вычета, в том числе стандартного — на детей. В 2026 году максимальный лимит годового дохода родителя для применения такой льготы составляет 450 тысяч рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Размер вычета на первого ребёнка — 1400 рублей в месяц, на второго — 2800, на третьего и каждого последующего — по 6000. Для единственного родителя эти суммы удваиваются: 2800, 5600 и 12 000 рублей соответственно. Право на льготу сохраняется до месяца, в котором доход работника превысил пороговые 450 тысяч, после этого вычет перестаёт предоставляться.

В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт привёл пример семьи с пятью детьми. Каждый из родителей может ежемесячно освободить от налогообложения по 22 200 рублей. Экономия на НДФЛ по ставке 13% составит 2 886 рублей в месяц на каждого родителя, а за год — 69 264 рубля на всю семью.

Важное нововведение: если налогоплательщик уже получал детский вычет раньше, ежегодно подавать документы работодателю больше не нужно — льгота предоставляется автоматически.

Ранее в Госдуме рассказали, что пенсионеры в 2026 году смогут рассчитывать на ряд налоговых послаблений. Речь идёт о федеральных льготах по имуществу и земле, а также о региональных — по транспортному налогу. Кроме того, работающие пожилые люди сохранили право вернуть НДФЛ при приобретении жилья.