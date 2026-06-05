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5 июня, 08:22

500 рублей за видео: Петербуржец заставлял детей раздеваться и танцевать на камеру

В Петербурге арестован мужчина, плативший детям за непристойные видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, который платил детям деньги за обнажённые танцы и интимные видеозаписи. Жертвой подозреваемого стала 12-летняя девочка из Перми.

Злоумышленник переписывался с ребёнком, принуждая её снимать фото и видео непристойного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Как узнал 78.ru, при обыске в квартире петербуржца обнаружили мобильный телефон. В памяти устройства хранились видеозаписи, присланные потерпевшей, а также несколько роликов, на которых три девочки танцевали в обнажённом виде.

Сам мужчина признался, что переводил детям по 500 рублей за каждое присланное видео. Фигурант заключён под стражу и пробудет в следственном изоляторе как минимум до 1 июля. Расследование продолжается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в американском штате Висконсин правоохранители задержали 31-летнюю преподавательницу Кейшу Стюарт — её подозревают в изнасиловании учащегося и демонстрации ему материалов порнографического характера. Арест женщины произошёл 26 мая в городе Менаша, а сам инцидент, по данным следствия, зафиксирован в одном из учебных заведений Гранд-Шута. Возраст потерпевшего официально не раскрывается, но известно, что он является учеником старшей школы.

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Юрий Лысенко
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