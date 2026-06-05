«За кулисами происходят изменения»: Немецкое правительство готовится к диалогу с Москвой

Федеральное правительство Германии уже несколько недель ведёт консультации с европейскими партнёрами о возможных форматах переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Die Zeit.

«За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании», — говорится в материале.

Отмечается, что такие решения кабинет министров принимает на фоне давления других политических сил. Они требуют как минимум установить контакт с Москвой. В обсуждениях также участвуют Польша и Италия, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран, заявив, что «пришло время сесть за стол переговоров». По его оценке, конфликт достиг стадии, требующей срочного политического решения.