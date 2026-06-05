Глава Запорожской области Евгений Балицкий ознакомился с открытым письмом Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, но искреннего желания завершить конфликт в этом послании не увидел.





«Искренность и Зеленский — это в разных измерениях. Он актёр, он никогда не искренен, он просто играет свою роль. Ему эту роль пишут те, кто платит деньги. Хороший артист. Но кончит плохо», — заявил Балицкий в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что послание направят российскому лидеру через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход.