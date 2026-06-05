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5 июня, 08:46

Задушил любимую и спокойно лёг спать: Убийца беременной девушки в Москве был пьян

Москвич, задушивший беременную девушку, находился в состоянии опьянения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стали известны подробности убийства беременной девушки в одном из районов на востоке Москвы. Детали узнал телеканал «Рен-ТВ».

Во время конфликта Михаил С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою возлюбленную Марию Л. После содеянного мужчина уснул. Проснувшись, он обнаружил тело погибшей и самостоятельно позвонил в полицию, сообщив о случившемся.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним следственные действия.

Тело убитой женщины и её покалеченных маленьких внучек нашли в Тульской области
Тело убитой женщины и её покалеченных маленьких внучек нашли в Тульской области

Напомним, в московской квартире на улице Алтайской обнаружили тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

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Дарья Денисова
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