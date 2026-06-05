Облако солнечной плазмы, выброшенное после мощных вспышек, достигло Земли

Плазменное облако, выброшенное в результате серии солнечных вспышек, произошедших 3 июня, достигло Земли. Информацию об этом событии опубликовали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём телеграм-канале.

Выброс солнечной плазмы достиг атмосферы Земли. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Учёные отметили, что полученные первые параметры оказались мягче предварительных прогнозов. В лаборатории пояснили, что человечество, по всей видимости, задело лишь краем облака, тогда как его центральное ядро ушло в сторону. Специалисты добавили, что более точная картина сложится примерно через два часа.

Напомним ранее астрофизики зафиксировали на Солнце мощнейшую за полтора месяца вспышку уровня M9,3. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что до порога высшего класса X событию не хватило около семи процентов, а предыдущий рекорд был установлен 24 апреля 2026 года. Взрыв произошёл почти в центре солнечного диска, и, как отметили учёные, плазменным облакам из эпицентра просто некуда больше лететь, кроме как к Земле.